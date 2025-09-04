Новый «Руссар» с байонетом E-mount поступил в серийное производство
Красногорский завод им. С.А. Зверева начал серийный выпуск объектива «Руссар» 5,6/20 с байонетным креплением E-mount. Новинка уже получила признание на фестивале PhotoVideo.Fest 2025 за сочетание доступной цены, ретро-дизайна и качественных технических характеристик.
Объектив с широким углом обзора идеально подходит для панорамной, пейзажной и архитектурной съемки. Он обеспечивает высокую детализацию изображения с минимальными геометрическими искажениями. Компактность и стильный дизайн делают его привлекательным выбором для фотографов.
Запуск серийного производства стал ответом на растущий спрос на отечественную оптику. Красногорский завод продолжает традиции советской оптической школы — именно здесь создавались легендарные фотоаппараты «Зенит», которые стали самыми массовыми зеркальными камерами в истории, сообщили в Ростехе.
Сегодня предприятие предлагает 15 моделей объективов, включая линейки «Селена», «Зенитар» и «Гелиос». Новая модель «Руссар» расширяет возможности владельцев беззеркальных камер с байонетом E-mount, предлагая им качественную отечественную оптику по доступной цене.
