© miratorg.ru

Агропромышленный холдинг «Мираторг» расширил производство на своем заводе готовых блюд в Брянской области. Общий объем инвестиций в предприятие достиг 5,4 млрд рублей. Эти средства позволили создать 500 новых рабочих мест и запустить современные линии по производству популярных продуктов.

Осенью 2024 года на заводе заработала новая линия по выпуску замороженной пиццы. Она производит до 2200 пицц в час — с момента запуска уже сделано более 250 тонн этой продукции. Сначала в ассортименте были три классических варианта: «Пепперони», «Четыре сыра» и «Маргарита». А в августе 2025 года появилась пицца «Барбекю», которую готовят по традиционным неаполитанским рецептам — на особом тесте, которое поднимается 23 часа, с щедрой начинкой из курицы и сыра.

Для тех, кто ценит удобство, на заводе придумали мини-пиццу «Карбонара» весом 150 грамм. Её можно быстро разогреть в микроволновке, сохраняя вкус и качество. В начинке — ветчина, бекон, сыр и сливочный соус.

Завод работает с 2020 года и использует собственное сырье «Мираторга». Здесь выпускают 60 видов продукции: готовые блюда, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Мощности завода позволяют производить почти 78 тонн продукции за смену.

Особой гордостью предприятия стал соус Демигляс — его промышленное производство в России налажено впервые. Высокое качество продукции подтверждено международными сертификатами — завод экспортирует свою продукцию в 18 стран мира, сообщили в Мираторге.

Расширение завода стало частью большой инвестиционной программы «Мираторга» в Брянской области, где холдинг развивает мясное и растениеводческое направления.