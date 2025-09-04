Подпишись
Bionysheva_Elena Агропром и пищевая промышленность

Агропромышленный холдинг «Мираторг» расширил производство на своем заводе готовых блюд

 © miratorg.ru

Агропромышленный холдинг «Мираторг» расширил производство на своем заводе готовых блюд в Брянской области. Общий объем инвестиций в предприятие достиг 5,4 млрд рублей. Эти средства позволили создать 500 новых рабочих мест и запустить современные линии по производству популярных продуктов.

Осенью 2024 года на заводе заработала новая линия по выпуску замороженной пиццы. Она производит до 2200 пицц в час — с момента запуска уже сделано более 250 тонн этой продукции. Сначала в ассортименте были три классических варианта: «Пепперони», «Четыре сыра» и «Маргарита». А в августе 2025 года появилась пицца «Барбекю», которую готовят по традиционным неаполитанским рецептам — на особом тесте, которое поднимается 23 часа, с щедрой начинкой из курицы и сыра.

Для тех, кто ценит удобство, на заводе придумали мини-пиццу «Карбонара» весом 150 грамм. Её можно быстро разогреть в микроволновке, сохраняя вкус и качество. В начинке — ветчина, бекон, сыр и сливочный соус.

Завод работает с 2020 года и использует собственное сырье «Мираторга». Здесь выпускают 60 видов продукции: готовые блюда, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Мощности завода позволяют производить почти 78 тонн продукции за смену.

Особой гордостью предприятия стал соус Демигляс — его промышленное производство в России налажено впервые. Высокое качество продукции подтверждено международными сертификатами — завод экспортирует свою продукцию в 18 стран мира, сообщили в Мираторге.

Расширение завода стало частью большой инвестиционной программы «Мираторга» в Брянской области, где холдинг развивает мясное и растениеводческое направления.

Источник: miratorg.ru

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.09.2514:42:45

    Ну и сумма — 5,4 млрд рублей. Вообще на Брянщине очень подходящие условия для агросектора.

    И все-таки сколько любителей готовой еды.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:44 04.09.25
    #1305659