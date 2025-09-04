Во Владивостоке запустили первый в России сканер для морских контейнеров
Во Владивостокском морском порту начал работать необычный сканер — первый в России портальный инспекционно-досмотровый комплекс. Это огромный аппарат, который за несколько секунд может «просветить» целый морской контейнер, не открывая его. Таможенникам теперь не нужно вручную разгружать грузы для проверки — всё видно на экране.
Установили комплекс в крупнейшем порте Дальнего Востока — Владивостокском морском торговом порту. Через него проходит рекордное количество контейнеров в России. Только за прошлый год здесь обработали почти 880 тысяч контейнеров и перевалили 4,4 миллиона тонн других грузов: металла, зерна и техники.
Новый сканер значительно ускорит процесс проверки грузов. Раньше на досмотр одного контейнера уходили часы, теперь — секунды. Это особенно важно для порта, который является ключевыми «воротами» между Россией и странами Азии.
Проект реализован при поддержке государства и отечественных разработчиков. Оборудование полностью российского производства, что показывает способность страны создавать сложные технологические решения самостоятельно,сообщили в Минтрансе.
«Ввод в эксплуатацию портального СИДК (стационарный инспекционно-досмотровый комплекс) позволит сократить время проведения фактического контроля, ускорить перевалку грузов в порту, повысить эффективность таможенного контроля и снизить непроизводственные затраты участников ВЭД, что в полной мере отвечает задачам, стоящим перед таможенной службой», - заявил, начальник Дальневосточного таможенного управления ФТС России Дмитрий Жуков
Для Владивостока это не просто новое оборудование, а важный шаг в развитии логистической инфраструктуры. Более быстрый досмотр грузов означает ускорение поставок и снижение затрат для компаний-импортёров и экспортёров.
