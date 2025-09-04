4 сентября дан старт работе пилотной площадки Инновационного научно-технологического центра «Русский» (ИНТЦ «Русский») во Владивостоке.

Новый объект площадью 7,6 тыс. кв. м стал первым объектом инновационного комплекса, где разместятся лаборатории, центры исследований и разработок, а также опытные производства российских высокотехнологичных компаний.

Инвестиции в первый этап строительства технологического кластера составили более 650 млн рублей.

До конца года в ИНТЦ начнут работать 16 таких компаний, в портфеле которых 30 инновационных проектов.

В ходе церемонии запуска была представлена одна из компаний резидентов ИНТЦ «Русский» — «Авексима Диол», которая уже приступила к работе по созданию отечественных лекарственных средств. Стартовый проект компании — инновационный препарат Димолегин, предназначенный для профилактики тромбозов.

«Для компании „Авексима Диол“, как для резидента, запуск пилотной площадки в ИНТЦ „Русский“ — ключевое событие. Уникальная экосистема науки, бизнеса и господдержки позволяет нам ускорить вывод на рынок важных лекарственных препаратов, таких как Димолегин. Наш стартовый проект — разработка современных лекарственных средств с последующей локализацией их производства в России. Созданные на площадке ИНТЦ лаборатории, а также опытно-промышленный центр „Авексима Иннотех“ дают все необходимое для этой работы», — отметил генеральный директор ООО «Авексима Диол» Денис Ременяко.

Строительство объектов основной инфраструктуры будет проводиться с использованием механизма Дальневосточной концессии. Общие инвестиции в проект составят 25,5 млрд рублей. Будет создано 4500 новых рабочих мест.

Планируется, что к 2036 году Центр объединит более 250 технологических компаний, а его продукция будет выходить на рынки России, стран АТР и БРИКС под брендом «Сделано на Русском». По предварительным оценкам, через пять лет выручка резидентов ИНТЦ превысит 1,5 млрд рублей.

http://dfo.gov....u/trutnev/8184/