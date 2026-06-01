«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В мае открыто новых — 2, реконструировано — 4. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

Богураевская школа открылась после капитального ремонта в Ростовской области

30 апреля, в хуторе Богураеве Белокалитвинского района после капремонта торжественно открылась средняя общеобразовательная школа в пер. Школьном, 2д. Богураевская школа ведет свою историю с 1898 года. За это время она пережила пожар, неоднократную перестройку здания.

Обновляли школу по национальному проекту «Молодежь и дети ». Из федерального, областного и местного бюджетов было направлено на это свыше 319 млн рублей. Капремонт начали в феврале 2024 года и завершили в конце 2025. Выполнены работы по усилению несущих конструкций здания, заменены перекрытия спортивного и актового залов, приведены в порядок кровля и фасад, инженерные системы. Благоустроена территория.

В кубанской столице открылся новый детский сад на 300 мест

В кубанской столице открылся новый детский сад на 300 мест. Дошкольное учреждение заработало на ул. Наставников. В нём 16 групповых помещений, 4 из которых — для самых маленьких краснодарцев. Для занятий физкультурой в детском саду есть спортивный зал с необходимым оборудованием и мягкими игровыми модулями. В музыкальном зале установлено электронное фортепиано, цифровое и световое оборудование, приобретены инструменты и костюмы для театрализованных постановок. Также в детском садике есть кабинеты дополнительного образования: «Студия эрудит», лаборатория «Я познаю мир», студии хореографии и дорожной грамоты. Такие пространства в учреждениях образования создают для всестороннего развития ребят.

В Калининграде после ремонта открылась школа № 4

В Калининграде завершили капитальный ремонт школы № 4. Здание площадью более 5 тысяч квадратных метров полностью обновили: фасад, кровлю, системы водоснабжения и отопления, внутренние помещения.

Теперь в школе светлые просторные классы с интерактивным оборудованием, современная лаборатория для естественно-научных экспериментов, обновлённые спортивный и актовый залы, центр детских инициатив. Закупили новые учебные пособия, благоустроили территорию, усилили антитеррористическую безопасность. Также отремонтировали спортивную площадку.

В Коммунарке построили детский сад с бассейном на 350 мест

На территории крупного жилого комплекса в районе Коммунарка появился новый детский сад. Здание рассчитано на 350 воспитанников. Рядом уже работают восемь детских садов и четыре школы. Внутри оборудовали спальни, кабинеты для занятий, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медблок и пищеблок полного цикла. Территорию благоустроили: две спортивные площадки, 14 прогулочных зон с игровыми и обучающими комплексами, песочницами, теневыми навесами. Высадили деревья и разбили цветники, сообщили в Правительстве Москвы.

В Карачаево-Черкесии отремонтировали два детских сада

В селе Терезе открылся детсад «Къуанч» на 100 детей. В Черкесске обновили «Аленушку», куда пойдут 135 малышей. В обоих учреждениях полностью заменили инженерные сети, отремонтировали кровли и фасады, установили новые окна и двери, провели внутреннюю отделку, сообщают Национальные проекты РФ.

Всего было построено и реконструировано школ и детских садов — 6, среди них новых 2.

— школы — 2,из них новых- 0 (реконструировано- 2)

— детских садов — 4, из них новых- 2, (реконструировано — 2)

— других образовательных учреждений — 0