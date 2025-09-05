Подпишись
VizorLabs Информационные технологии

VizorLabs автоматизировал контроль работы и состояния спекательных тележек

«ВизорЛабс» реализовал проект по внедрению интеллектуальной системы видеоаналитики для ООО «ЕВРАЗ», международной вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании, входящей в число крупнейших производителей стали в мире.

Система VizorLabs обеспечивает автоматическую диагностику и мониторинг состояния спекательных тележек, фиксируя их номера и выявляя дефекты. Полученная информация обрабатывается и в режиме реального времени передаётся специалисту для принятия оперативных решений. При этом он может самостоятельно добавлять сведения о состоянии элементов тележек, что позволяет формировать полную картину эксплуатации оборудования.

Реализация проекта дала возможность планировать и фиксировать ремонты, а также вести базу данных по состоянию тележек и всем проведённым работам. Система определяет восемь основных видов неисправностей, включая повреждения и отсутствие элементов, а также дефекты ходовых узлов. Это позволяет не только повышать надёжность оборудования, но и сокращать время простоя, минимизируя влияние поломок на технологический процесс.

Решение направлено на повышение эффективности производственных процессов и уровня промышленной безопасности. Использование ПО VizorLabs в металлургическом производстве демонстрирует практическую ценность интеллектуальных инструментов контроля и подтверждает востребованность технологий промышленной видеоаналитики для повышения безопасности и эффективности работы в добывающей отрасли.

