Министерством промышленности и торговли Хабаровского края продолжается работа по выстраиванию кооперационных связей между промышленными предприятиями региона в рамках реализации Хартии технологического суверенитета и импортозамещения. Производственный центр филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» успешно внедрил приспособление для монтажа на самолете реверсивного устройства. В разработке принимали участие специалисты технопарка Комсомольского-на-Амуре государственного университета и «Композит ДВ».

Новое приспособление позволяет осуществлять монтаж реверсивного устройства как в автоматизированном, так и в ручном режимах, обеспечивая высокую точность и безопасность. Кроме того, этот проект является важным шагом в реализации программы импортозамещения, поскольку позволяет отказаться от использования зарубежных аналогов и обеспечить предприятия собственным технологическим оснащением для производства авиационной техники.

В ведомстве добавили, что данный проект продолжает линию развития технологической базы в регионе, начатую с разработки стапелей для сборки дверей Суперджет100. В планах — проектирование и изготовление рамок-имитаторов для дверей Суперджет100.

— Приспособление представляет собой специализированный стенд, позволяющий безопасно и точно устанавливать реверсивное устройство — ключевой элемент, отвечающий за торможение самолета при посадке. Особенностью проекта является его реализация с участием молодых специалистов — выпускников совместного молодежного конструкторского бюро КнАГУ и Производственного центра «Яковлев». Кроме того, поставка комплектующих осуществлялась предприятиями Хабаровского края, что демонстрирует потенциал региона в обеспечении потребностей гражданского авиастроения, — рассказали в министерстве промышленности и торговли края.