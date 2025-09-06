Для маленьких жителей уральской столицы начала свою работу современная 4-этажная поликлиника . Она вошла в структуру Детской городской клинической больницы № 9. Мощность нового подразделения рассчитано на 500 посещений в смену.

В Екатеринбурге открыта первая детская поликлиника из семи запланированных на этот год. Ее площадь 7,6 тысячи квадратных метров. Укомплектованность медработниками — 100%.

На строительство здания изначально из федерального и областного бюджетов было направлено порядка 1,3 миллиарда рублей. Потом еще из регионального бюджета выделили около 196 миллионов рублей на оснащение поликлиники передовым оборудованием и мебелью.

Поликлиника рассчитана на 20 педиатрических участков. В распоряжении врачей имеются кабинеты для различных манипуляций и перевязок , малая операционная, оборудование для ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики с возможностью проведения более 12 различных методик исследований, и рентген-кабинет.

Теперь в рамках одного посещения поликлиники дети могут получить консультацию педиатра, сдать назначенные врачом анализы, пройти полный комплекс обследований, необходимых для точной постановки диагноза и назначения наиболее эффективной терапии.