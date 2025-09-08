В Краснодарском крае открыли новую современную детскую поликлинику
В Краснодарском крае открыли новую детскую поликлинику. Теперь местным родителям станет немного проще — не придется ездить с детьми в другие города для обследований. Поликлиника будет принимать до 250 детей в день. Там есть всё необходимое: современное оборудование для анализов и осмотров, рентген, и даже дневной стационар на несколько коек. Главное, что в поликлинике уже работают все нужные врачи — и педиатры, и специалисты. Детей смогут принять без долгих ожиданий и направлений в другие медучреждения, сообщили в Минздраве России.
