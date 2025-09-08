Микрорайон «А» в Сургуте получил универсальный спорткомплекс
Новый спортивный комплекс «Старт» начал работу в микрорайоне «А» Сургута. Объект площадью свыше 2 тысяч квадратных метров построен в рамках реализации народной программы «Карта развития Югры». В нём оборудовано три комфортных зала: гимнастический, универсальный игровой и зал единоборств. На базе универсального зала планируется развивать игровые виды спорта — волейбол, баскетбол, футбол; в зале для единоборств — самбо и карате, а в гимнастическом — спортивную акробатику и художественную гимнастику. Кроме того, здесь имеются удобные раздевалки и санузлы с учётом требований доступной среды. Единовременная пропускная способность комплекса составляет 90 человек. На его строительство было направлено более 300 миллионов рублей.
