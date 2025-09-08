В производства на территории Столыпинского индустриального парка в Саратове первые инвесторы вложат 2 млрд рублей.

Как рассказали в областном правительстве, в настоящее время на территории парка реализуется три инвестиционных проекта. Молочный комбинат завершил подведение коммуникаций к своему участку. Ведется строительство здания мастерской, готовится стройплощадка для основного корпуса.

На заводе кровельных материалов завершили укладку фундамента первого цеха, возвести который планируется до конца года. Также ведутся работы по подготовке фундамента для вспомогательных зданий.

Укладку фундамента одного из цехов и административно-бытового комплекса завершили и на заводе специальных изделий. Продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. Также здесь уже приступили к установке металлоконструкций.

Всего на новых производствах инвесторы создадут порядка 500 рабочих мест.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме в этом году правительство Саратовской области подписало соглашение с ПАО «КамАЗ» о возведении в Столыпинском парке цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей.

Объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей. Предприятие будет роботизированным, для его обслуживания потребуется около 300 человек.

Для реализации этого важного проекта будет выделено 1,5 млрд рублей на создание энергетической инфраструктуры.

Всего на территории индустриального парка планируется размещение двух десятков промышленных производств. Более десяти соглашений с потенциальными инвесторами уже подписано.