В Екатеринбурге открылась новая детская поликлиника ДГБ № 15
В новом медучреждении площадью 14 тысяч квадратных метров помощь смогут получить более 53 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша. Только на оснащение поликлиники современным оборудованием направлено почти 400 миллионов рублей. На строительство и оснащение этой поликлиники из федерального и областного бюджетов направлено более двух миллиардов рублей.
В структуре новой поликлиники предусмотрены педиатрическая служба на 28 участков, блок вакцинации, кабинет здорового ребенка и кабинеты доврачебного приема, а также консультативное отделение, дневной стационар на 22 койки и отделение восстановительного лечения, в том числе кабинеты физиотерапии, ЛФК и массажа. Маленьким пациентам доступна медицинская реабилитация, функциональная диагностика, медико-социальная помощь.
Всего в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в этом году в Свердловской области строится семь поликлиник, две из которых открыты в начале сентября.
09.09.25