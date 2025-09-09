В Москве открылся новый диагностический центр для онкопациентов
В московском онкоцентре имени Блохина начал работу новый диагностический корпус. Теперь пациентам из других городов не придется тратить много сил на беготню между разбусами.
Раньше приезжим пациентам нужно было обойти несколько зданий, чтобы пройти всех специалистов и сделать необходимые исследования. Для людей с онкологическим диагнозом такие перемещения были серьезной нагрузкой.
В новом корпусе все кабинеты собраны по смыслу — для каждого направления свои этажи и блоки. Это сделано для того, чтобы пациенту не приходилось лишний раз куда-то идти.
Здесь можно получить консультацию, пройти диагностику и сделать сложные анализы — морфологические, генетические исследования. Врачи могут собирать консилиумы, в том числе и онлайн с коллегами из других регионов.
Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС при наличии направления из поликлиники по месту жительства.
Для удобства пациентов в корпусе сделали понятную навигацию, электронную очередь и продумали логистику помещений так, чтобы сократить время ожидания и лишнюю ходьбу.
