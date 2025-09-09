3,5 тонны молока в сутки: в Удмуртии запустили новую роботизированную ферму
В селе Нынек Удмуртии открылась новая роботизированная ферма на 140 голов крупного рогатого скота. Проект реализован сельхозпредприятием «Луч», которое является одним из ведущих хозяйств Можгинского района.
Новая ферма оснащена современным роботизированным оборудованием, которое позволит ежедневно получать до 3,5 тонн молока. Особенностью производства стало минимальное количество персонала — обслуживать всё поголовье будут всего три сотрудника.
Строительство современного коровника началось в 2024 году, общие инвестиции в проект составили около 100 миллионов рублей. Это уже третья роботизированная ферма в Можгинском районе. В настоящее время в районе ведется строительство ещё одного коровника на 470 голов, сообщается изданием Молочные новости.
Сельхозпредприятие «Луч» уже имеет значительный опыт в животноводстве — общее поголовье хозяйства составляет 2034 головы КРС, включая 808 дойных коров.
