Разработанная компанией ZALA отечественная высокоточная система связи и навигации «ГЕОКОСМОС» (https://zala-aero.com/news/zala-geokosmos-nadyozhnaya-svyaz-i-navigacziya-bez-sputnikov-i-mobilnyh-setej/) впервые в России обеспечила безопасное эшелонирование и дистанционное управление разнотипными БАС на расстояниях более 100 километров без использования спутниковой связи.

17 апреля при участии Госкорпорации по ОрВД, ГосНИИ ГА, АО «ГЛОНАСС», АО «НИАТ» и НИЦ «Телеком» успешно прошла демонстрация защищенной линии управления и контроля беспилотных авиационных систем и независимой навигации. Осуществлялся загоризонтный полет беспилотных летательных аппаратов ZALA T-20 и «АИСТ» («Дрон Солюшнс») параллельными курсами с эшелонированием по высоте без прямой радиовидимости с динамическим управлением. В ходе испытаний система «ГЕОКОСМОС» подтвердила совместимость с бортовыми системами обоих производителей и соответствие требованиям пунктов поручения Президента РФ № 383 от 16.01.2026.

Технологии, заложенные в основе отечественной системы связи и навигации «ГЕОКОСМОС», в ближайшей перспективе позволят создать единую суверенную экосистему управления и навигации для беспилотной авиации России, реализуя концепцию бесшовного цифрового неба в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».