В России испытана технология газификации угля для получения синтез-газа
Всероссийский теплотехнический институт («ВТИ») провел испытания технологии получения синтез-газа в процессе переработки угля на экспериментальной установке в Томске, сообщила пресс-служба компании.
В ходе экспериментов отработан полный технологический цикл переработки угля в высококалорийный синтез-газ. В исследованиях использовали четыре марки хакасского угля с различной теплотворной способностью. Это позволило оценить устойчивость технологии при работе с разным сырьем.
Отмечается, что процесс газификации проходил с непрерывной подачей воздуха и пара в реактор. Состав получаемого газа контролировался в режиме реального времени с помощью газоанализатора, что обеспечило оперативную настройку параметров и стабильность процесса.
«По итогам испытаний получены показатели, подтверждающие эффективность технологии. Синтез-газ содержал значительные доли горючих компонентов — метана, водорода и оксида углерода. Это ключевые элементы для дальнейшего синтеза топлива», — сообщается в пресс-релизе.
Полученные результаты открывают возможности для создания опытно-промышленных производств синтетических углеводородов, отмечают в институте.
«Следующим этапом станет разработка технологических схем переработки синтез-газа в синтетическую нефть. Реализация таких решений позволит сформировать полный цикл глубокой переработки угля и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Андрей Штегман, заведующий Отделением инновационных технологий сжигания и подачи угольного топлива «ВТИ».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 15