Всероссийский теплотехнический институт («ВТИ») провел испытания технологии получения синтез-газа в процессе переработки угля на экспериментальной установке в Томске, сообщила пресс-служба компании.

В ходе экспериментов отработан полный технологический цикл переработки угля в высококалорийный синтез-газ. В исследованиях использовали четыре марки хакасского угля с различной теплотворной способностью. Это позволило оценить устойчивость технологии при работе с разным сырьем.

Отмечается, что процесс газификации проходил с непрерывной подачей воздуха и пара в реактор. Состав получаемого газа контролировался в режиме реального времени с помощью газоанализатора, что обеспечило оперативную настройку параметров и стабильность процесса.

«По итогам испытаний получены показатели, подтверждающие эффективность технологии. Синтез-газ содержал значительные доли горючих компонентов — метана, водорода и оксида углерода. Это ключевые элементы для дальнейшего синтеза топлива», — сообщается в пресс-релизе.

Полученные результаты открывают возможности для создания опытно-промышленных производств синтетических углеводородов, отмечают в институте.

«Следующим этапом станет разработка технологических схем переработки синтез-газа в синтетическую нефть. Реализация таких решений позволит сформировать полный цикл глубокой переработки угля и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Андрей Штегман, заведующий Отделением инновационных технологий сжигания и подачи угольного топлива «ВТИ».