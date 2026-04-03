Энергетика и ТЭК
Roman Wyrzykowski Энергетика и ТЭК

В России испытана технология газификации угля для получения синтез-газа

Всероссийский теплотехнический институт («ВТИ») провел испытания технологии получения синтез-газа в процессе переработки угля на экспериментальной установке в Томске, сообщила пресс-служба компании.

В ходе экспериментов отработан полный технологический цикл переработки угля в высококалорийный синтез-газ. В исследованиях использовали четыре марки хакасского угля с различной теплотворной способностью. Это позволило оценить устойчивость технологии при работе с разным сырьем.

Отмечается, что процесс газификации проходил с непрерывной подачей воздуха и пара в реактор. Состав получаемого газа контролировался в режиме реального времени с помощью газоанализатора, что обеспечило оперативную настройку параметров и стабильность процесса.

«По итогам испытаний получены показатели, подтверждающие эффективность технологии. Синтез-газ содержал значительные доли горючих компонентов — метана, водорода и оксида углерода. Это ключевые элементы для дальнейшего синтеза топлива», — сообщается в пресс-релизе.

Полученные результаты открывают возможности для создания опытно-промышленных производств синтетических углеводородов, отмечают в институте.

«Следующим этапом станет разработка технологических схем переработки синтез-газа в синтетическую нефть. Реализация таких решений позволит сформировать полный цикл глубокой переработки угля и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Андрей Штегман, заведующий Отделением инновационных технологий сжигания и подачи угольного топлива «ВТИ».

  • Нет аватара Exegen04.04.26 10:57:13

    Спецодежды по размеру нет что ли у них, мужик на кадре в мешке сидит…

    • Нет аватара Алексей Растригин05.04.26 08:29:49

      Никогда на заводе СИЗ не получали? спецодежду «по размеру» получить — это редкая удача, только для любимцев фортуны, а уж если СИЗ в организации «на бюджете по остаточному принципу»…    

  • Нет аватара Алексей Растригин05.04.26 08:35:54

    Похоже, ВПР РФ уверено, что «нефть по 200» навсегда, и «дало команду» перепроверить имеющиеся наработки по производству из угля разнообразных синтетических углеводородных смесей    
    «И встал рядом с нефтяником и газовиком — угольщик, и золотым светом засияли они…» © из будущих легенд    

    • Kolyda Kolyda05.04.26 11:20:21
      Похоже, ВПР РФ уверено, что «нефть по 200» навсегда


      «Продать, продать, побыстрее продать всё что глаза видят. Продать и уехать из России.» — в этом смысл жизни наших элит.

      • Krutenn Krutenn05.04.26 13:18:35

        Ну да. Какой-то полувыстрел пока получается. Тогда уже сразу пока исследования идут, то синтетические масла и прочие готовые виды топлива… И угледобывающие предприятия работой будут обеспечены.
        Будем надеяться на разумную политическую волю…

      • Нет аватара DimaY05.04.26 15:07:34

        Любой процесс переработки угля не про быстрое получение прибыли. Требуются большие капитальные затраты. Так что Ваше замечание какое то нелогичное. Да и рентабельность процесса, не такая высокая, чтобы быстро набить карманы. Однако такой процесс может скорее иметь некую социальную функцию, позволяя поддержать угольную отрасль и избежать закрытие добывающих предприятий. И Хакасия в этом застрельщик, потому что она очень зависима от угольной отрасли, угля много, а со сбытом есть проблемы. Других доходов у республики не так уж много.

        Отредактировано: DimaY~20:39 05.04.26
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski05.04.26 16:41:47

        Kolyda:

        Ваш пост здесь непонятен и нелогичен.
        Угля в России хоть завались — читал что на тысячу лет.

        Угольная промышленность в России без продажи угля за границу должна быть резко сокращена с тяжелыми социальными последстаиями. И этот экспорт в последнее время сокращается — цены падают, часть стран сокращает потребление угля или запрещает импорт угля из России.

        И нужно искать разные пути выхода из этой ситуации. Разрабатывать и внедрять новые чистые технологии для угольных ТЭЦ. Точно также нужно разрабатывать чистые технологии переработки и газификации угля. Недаром в прошлом году про это говорил Президент на совещании посвященном угольой отрасли.

        Хорошо что кто-то работает в этой области и поэтому я обрадовался когда увидел этот пост — такие разработки в случае успеха критически важны для жизни целых регионов России.

        • Нет аватара termometrix05.04.26 17:31:13

          Совершенно верно.Полностью согласен с Вами.

      • Нет аватара termometrix05.04.26 17:17:20
        "Продать и уехать из России"

        Куда «уехать с деньгами из России», если Запад ввел тотальное эмбарго против российской элиты? При этом Запад начал вводить санкции,эмбарго и ограничения против российской элиты еще с 2014 г.В том числе все экзотические острова и офшоры находятся под юрисдикцией Запада.Кроме того, связь между финансовой системой России и Запада полностью демонтирована и разорвана из-за санкций.
        Прощайте,но Вы забыли реалии текущего мира.Ваши замечания-несерьезны и давно устаревшие, описывают времена и риски 90-х годов двадцатого века.

        "Продавать нефть, газ, уголь и так далее — это плохо".

        Скажите это американцам.Они в настоящее время являются крупнейшим экспортером нефти,газа и древесины в Европу и мечтают покорить весь мировой рынок стратегического сырья, в том числе силовым путем.

        Отредактировано: termometrix~17:35 05.04.26
        • Kolyda Kolyda05.04.26 17:30:25
          Прощайте,но Вы забыли реалии текущего мира.


          Реалии текущего мира просты — деньги решают всё, в крайнем случае большие деньги.
          И да, я не только про уголь.

          • Нет аватара DimaY05.04.26 20:31:44

            Ну так признайте простой факт, что Вы просто выступили с политической декларацией, которая к конкретной новости не имеет отношения вообще. Вам же неведомо, что в СССР использовался процесс газификации углей, Вы незнакомы с научной литературой, изданной в СССР, по этой теме. Вы не знаете, что существовали НИИ в СССР, которые плотно занимались этим вопросом. В СССР этим занимались, видимо, чтобы наворовать и свалить за границу. Вам трудно понять по фотографии, что проект, о котором говорится в новости, не очень богат финансированием, и «попилить» на нем не очень то получится.

            Вам важно сказать, что в России живет, как минимум, 250 миллионов воров, которые только мечтают свалить за рубеж. Суть новости не имеет никакого значения.

            Отредактировано: DimaY~20:41 05.04.26
          • Нет аватара Лес05.04.26 22:12:28

            Kolyda

            Реалии текущего мира просты — деньги решают всё, в крайнем случае большие деньги.
            И да, я не только про уголь.


            За деньги сможете купить только то, что может быть указано в транспортной накладной, остальное — увы.

          • shigorin shigorin05.04.26 23:26:22
            деньги решают всё


            Березовский, видать, так и считал по наивности своей.

            «Всё куплю -- сказало злато.
            Всё возьму -- сказал булат» (ц)

  • . Догор . Догор05.04.26 17:32:13

    В России есть города, поселки, которые живут за счет добычи угля. Переработка угля в газ, метан, водород. Это вторая жизнь. Тем более что сама переработка Пар, вода за счет сжигания угля. Всё реально.

  • Нет аватара Лес05.04.26 22:02:29

    Газификация угля до высокоэнергетического газового состояния.
    Это наиболее распространенный и технологически проработанный метод. Процесс происходит в реакторах — газификаторах, куда подают уголь, воду/пар и кислород (или воздух). В результате получается синтез-газ — смесь угарного газа (CO) и водорода (H₂) с примесями, состав которой можно регулировать. Из него затем получают целевые продукты, например, можно выделять водород (H₂) для дальнейшего использования.

    Путь 1: От синтез-газа к метану и водороду
    Получение метана (Синтетический природный газ, СНГ): Это классическая двухстадийная технология «газификация + метанирование». Сначала уголь газифицируют, а затем очищенный синтез-газ (CO + H₂) пропускают через реакторы с катализатором, где и образуется метан.
    Получение водорода: Технология «газификация + конверсия CO». Синтез-газ обогащают водяным паром, в результате чего в ходе реакции CO + H₂O → CO₂ + H₂ почти весь углерод переходит в диоксид, а водорода становится значительно больше.
    Путь 2: Прямая гидрогенизация и каталитическая газификация
    Эти методы стремятся получить целевой продукт (метан или водород) более эффективно, в одну стадию.
    Каталитическая газификация угля: Позволяет получать метан. В процесс добавляют катализаторы (например, на основе никеля), которые ускоряют образование метана внутри самого газификатора. Интересно, что разрабатываются и технологии совместной переработки угля с биомассой или CO₂.
    Гидрогенизация угля: Это процесс взаимодействия измельченного угля с водородом при высоких температурах (800-1000°C) и давлении (5-10 МПа). Он позволяет получать смесь метана и ценных жидких углеводородов (ароматики), что дает более полную переработку сырья. Существует также технология CHARM (Coal Hydrogasification for Aromatics and Methane), которая позволяет получать как метан, так и высокоценные жидкие углеводороды, обеспечивая максимальную переработку угля.

    Путь 3: Передовые технологии для повышения эффективности.
    Химический цикл: Этот метод помогает получать водород с одновременным улавливанием CO₂. В нем используются переносчики кислорода (например, на основе оксидов железа), которые циркулируют между реакторами. Это позволяет получить два потока: чистый водород и концентрированный CO₂, готовый для утилизации или хранения.
    Плазменная конверсия: Использование плазмы для нагрева угля до очень высоких температур. Это позволяет значительно ускорить реакции и добиться более высокой степени переработки угольного сырья.
    Мембранные технологии: Процесс идет прямо в газификаторе, где установлены специальные мембраны, пропускающие только водород. Это позволяет сразу выделять чистый водород, сдвигая химическое равновесие в сторону его образования.

    Отредактировано: Лес~22:05 05.04.26
