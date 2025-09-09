Красные Крылья пополнили свой флот
Авиакомпания Red Wings приняла в эксплуатацию современный отечественный лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64549.
Самолёт прошёл полный комплекс работ по восстановлению лётной годности. Результат — самолёт получил сертификат летной годности и полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
Ту-214 рассчитан на перевозку 210 пассажиров на расстояния до 5200 километров, сообщают в компании.
«Во время работ специалисты обновили ключевые системы самолёта. Проведена полная диагностика и необходимая модернизация всех узлов и агрегатов лайнера. Все работы прошли с соблюдением всех технических регламентов и стандартов качества, которые предъявляются к пассажирским самолетам. Обновленный Ту-214 пополнил парк Red Wings, самолет скоро выйдет на регулярные маршруты в Грузию и Израиль» — прокомментировал Директор департамента оперативного управления флотом Red Wings Андрей Волков.
Это уже третий самолёт типа Ту-204/214 в парке авиакомпании. Многолетний опыт эксплуатации таких лайнеров позволяет Red Wings гарантировать пассажирам высокий уровень надёжности и комфорта.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Авиакомпания Red Wings получила от Объединенной авиастроительной корпо...ит в ОАК, владеет самолетами) подтвердил, что передача борта уже идет.
- Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК, входит в Об...самолета Ту-214. Лайнер передан в эксплуатацию авиакомпании Red Wings.
- Red Wings, авиакомпания, входящая в структуру госкорпорации Ростех, об...рвый полет в 1997 году, но долгое время не эксплуатировался.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0