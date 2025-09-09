Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 51
Bionysheva_Elena Авиация

Красные Крылья пополнили свой флот

 © flyredwings.com

Авиакомпания Red Wings приняла в эксплуатацию современный отечественный лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64549.

Самолёт прошёл полный комплекс работ по восстановлению лётной годности. Результат — самолёт получил сертификат летной годности и полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Ту-214 рассчитан на перевозку 210 пассажиров на расстояния до 5200 километров, сообщают в компании.

«Во время работ специалисты обновили ключевые системы самолёта. Проведена полная диагностика и необходимая модернизация всех узлов и агрегатов лайнера. Все работы прошли с соблюдением всех технических регламентов и стандартов качества, которые предъявляются к пассажирским самолетам. Обновленный Ту-214 пополнил парк Red Wings, самолет скоро выйдет на регулярные маршруты в Грузию и Израиль» — прокомментировал Директор департамента оперативного управления флотом Red Wings Андрей Волков.

Это уже третий самолёт типа Ту-204/214 в парке авиакомпании. Многолетний опыт эксплуатации таких лайнеров позволяет Red Wings гарантировать пассажирам высокий уровень надёжности и комфорта.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: flyredwings.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт