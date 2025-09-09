На карте столицы появился новый мост через Москву-реку, связавший Шелепихинскую набережную с Филевской поймой, его назвали в честь академика Королева.

Как рассказал корреспонденту «РГ» глава Мостоотряда-4 Алексей Рогачев, построившего переправу, обычно жители близлежащих домов приходят на открытие нового моста, а за сооружением этого моста наблюдали в течение всей двухлетней стройки. «У ЖК „Береговой“ благодаря ему появился выезд почти от подъезда, — рассказали строители журналистам. — Раньше им приходилось ездить в объезд, а теперь путь в центр города у них сократился на 2,7 километра, что во время каждой поездки экономит восемь минут в пути», — объяснил Иван Иванков, руководитель группы проектов.

На фоне голубого неба в солнечный день мост выглядит очень эффектно — ощущение, что его 25-метровой высоты арки разваливаются в разные стороны. «Такой дизайн — решение архитекторов, — говорит замруководителя группы проектов Олег Титов. — Но разработано оно не только ради оригинальности. Смещение арок объясняется прежде всего тем, что мост проходит над рекой не под прямым углом».

Длина переправы — 315 метров, для автотранспорта на ней предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. По бокам — пешеходные консоли, по которым удобно перейти с берега на берег пешком и просто приятно прогуляться.

https://www.msk...otobank/1041752