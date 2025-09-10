В Карымском округе после масштабной модернизации открылась обновленная детская поликлиника
Масштабный ремонт в детской поликлинике Карымского округа завершился в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Теперь медицинскую помощь в современных условиях будут получать более девяти тысяч юных пациентов.
Помимо полного обновления интерьеров и инженерных сетей, в учреждении появились новые функциональные зоны. Для комфорта маленьких пациентов и их родителей оборудованы комната «мать и дитя», игровая зона, а также специальный фильтр-бокс для приема детей с симптомами ОРВИ и гриппа.
— Нам удалось обновить буквально все — пол, стены, двери, отремонтировали и инженерные сети. К тому же, мы оснастили поликлинику новым оборудованием. Приобрели пеленальные столики, стоматологическую установку, установили мебель в коридорах и кабинетах. Все это для детей, ведь они доверяют нам самое ценное — свое здоровье, — рассказал Сергей Варванский руководитель районной больницы.
Поликлиника полностью укомплектована новым оборудованием, включая пеленальные столики и современную стоматологическую установку. На работы и оснащение из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» было направлено более 14 миллионов рублей, сообщили в Минздраве России.
