В Северобайкальске открыли новый детский сад «Подснежник»
В Северобайкальске состоялось торжественное открытие нового детского сада «Подснежник», построенного в рамках государственной программы «Развитие образования».
Детский сад рассчитан на 280 мест и стал важным объектом для развития города. Двухэтажное здание площадью 4,3 тыс. м² включает 14 современных групповых помещений, оборудованных новой мебелью, игровыми зонами и развивающими материалами. Для детей подготовлены спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, а также современный пищеблок. На территории размещены 14 игровых площадок общей площадью 450 м² с малыми архитектурными формами и зелёными насаждениями.
Особое внимание уделено созданию инклюзивной среды: в саду созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, воспитанникам будут доступны дополнительные образовательные программы, кружки, секции и уроки бурятского языка.
Строительство объекта обошлось в более чем 500 млн рублей и стало возможным благодаря поддержке федерального центра и реализации национальных проектов, сообщается на сайте Правительства Республики Бурятия.
