Завершены предварительные испытания модулей интеллектуального инвертора 5МИ-10-6А и 5МИ-20-6А, предназначенных для высокоточного управления электродвигателями в современных летательных аппаратах. Данные модули, разработанные для применения в критически важных системах авиационной техники, успешно прошли первый этап проверок и вышли на стадию межведомственных испытаний.

Модули серии 5МИ представляют собой ключевые компоненты системы управления приводами механизации крыла, такие как предкрылки, закрылки и интерцепторы. В частности, их применение запланировано в системах новейших отечественных самолетов типа SuperJet. Интеллектуальные инверторы обеспечивают точное и надежное управление мощными электродвигателями, работающими в условиях высоких вибрационных нагрузок и перепадов температур, характерных для авиации.

Продукция компании АО «Электрум АВ» активно замещает импортные аналоги в различных отраслях, и модули 5МИ-10-6А и 5МИ-20-6А — не исключение. Они разработаны для интеграции в системы управления самолетов, где требуются высочайшая надежность, отказоустойчивость и соответствие строгим нормам летной годности.

Разработка данных модулей является частью стратегии по импортозамещению критических технологий в авиастроении. Как и другие изделия нашего производства — тиристорно-диодные модули, реле и транзисторные сборки, — которые находят применение в оборонно-промышленном комплексе, железнодорожном транспорте и автомобилестроении, новые интеллектуальные инверторы подтверждают наш потенциал в создании передовой электронной компонентной базы для самых ответственных областей машиностроения.