11 сентября после капитального ремонта в донской столице открылся Дворец спорта. Легендарная арена полностью реконструирована и подготовлена для проведения соревнований различного уровня и культурных мероприятий региона.

Дворец спорта открылся матчем Суперлиги по гандболу между женскими командами «Ростов-Дон» и «Кубань».

Игроки гандбольного клуба не подвели, с разгромным счетом 42:22 победив соперниц в первой же домашней игре на обновленной арене.

Напомним, капремонт ростовского Дворца спорта проведен за 3 года по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». После реконструкции вместимость объекта увеличена почти в два раза — до 4 тысяч зрителей. Обновлено спортивное и инженерное оборудование: установлена хоккейная коробка с системой быстрого монтажа, полностью заменены все инженерные системы. Отреставрированы все исторические барельефы на фасаде.

Для команды «Ростов-Дон» стадион станет домашним, так же как и для хокейного клуба «Ростов». Кроме гандбола и хоккея, в комплексе будут проводиться соревнования по баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию и другим видам спорта. Также Дворец спорта станет площадкой для крупных культурно-массовых мероприятий.

Для быстрой трансформации из ледовой арены в площадку для игр и мероприятий на стадионе установлен гидравлический подъёмник.

Рядом с Дворцом спорта проведено благоустройство — перед зданием появился светомузыкальный фонтан.

Напомним, реконструкция Дворца спорта началась в январе 2023 года. Изначально её стоимость оценивали в 1,64 млрд рублей, но позже сумма выросла до 4,14 млрд рублей.

