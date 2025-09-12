В Ростове-на-Дону после капремонта открылся Дворец спорта
11 сентября после капитального ремонта в донской столице открылся Дворец спорта. Легендарная арена полностью реконструирована и подготовлена для проведения соревнований различного уровня и культурных мероприятий региона.
Дворец спорта открылся матчем Суперлиги по гандболу между женскими командами «Ростов-Дон» и «Кубань».
Игроки гандбольного клуба не подвели, с разгромным счетом 42:22 победив соперниц в первой же домашней игре на обновленной арене.
Напомним, капремонт ростовского Дворца спорта проведен за 3 года по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». После реконструкции вместимость объекта увеличена почти в два раза — до 4 тысяч зрителей. Обновлено спортивное и инженерное оборудование: установлена хоккейная коробка с системой быстрого монтажа, полностью заменены все инженерные системы. Отреставрированы все исторические барельефы на фасаде.
Для команды «Ростов-Дон» стадион станет домашним, так же как и для хокейного клуба «Ростов». Кроме гандбола и хоккея, в комплексе будут проводиться соревнования по баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию и другим видам спорта. Также Дворец спорта станет площадкой для крупных культурно-массовых мероприятий.
Для быстрой трансформации из ледовой арены в площадку для игр и мероприятий на стадионе установлен гидравлический подъёмник.
Рядом с Дворцом спорта проведено благоустройство — перед зданием появился светомузыкальный фонтан.
Напомним, реконструкция Дворца спорта началась в январе 2023 года. Изначально её стоимость оценивали в 1,64 млрд рублей, но позже сумма выросла до 4,14 млрд рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- kartaСамый прямой и быстрый путь в Крым реализован. Путь из ...ых регионов и развитию бизнеса, туризма и экономики в целом.
- В Ростов-на-Дону прибыла крупная партия электробусов КАМАЗ-6282. ...трацию, после этого автотехника будет запущена по городским маршрутам.
- В торжественной церемонии, 13 февраля, приняли участие супруга и ...е юмористы читали здесь свои произведения, — предложил музыкант.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0