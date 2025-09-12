Резидент ТОР «Линёво» запустил транспортно-логистический комплекс в Новосибирской области
Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Линёво» компании «ЭЛСИ Логистика» запустила транспортно-логистический комплекс, площадь которого составляет 16 тысяч кв. метров и вместимостью 3 тысячи тонн единовременного хранения различной продукции. Предполагается, что ежемесячный оборот грузов составит порядка 2 тысяч тонн, сообщили в АО «Корпорация развития Новосибирской области».
АО «ЭЛСИ-Логистика» стала резидентом ТОР в 2023 году. Первоначально инвестор планировал вложить в проект 70 млн рублей, но затем пересмотрел мощности (было принято решение дополнительно построить два крытых склада — тёплого и холодного, а также административно-бытовой комплекс) и увеличил объем инвестиций до 300 млн рублей.
По подсчетам компании, на полную проектную мощность комплекс выйдет уже в конце 2025 года. Ожидаемый объём налоговых отчислений от деятельности комплекса составит 12 млн рублей в год.
Врио генерального директора Корпорации развития НСО Вячеслав Радионов подчеркнул, что в Искитимском районе до сих пор не было комплексов подобного масштаба и возможностей. По его словам, запуск проекта позволит оптимизировать распределение грузов и ослабить логистическую нагрузку на областной центр.
— ТОР Линёво находится рядом с федеральной трассой, большой трафик проходит в Искитим, Бердск, Новосибирск, поэтому размещение здесь современного транспортно-логистического комплекса очень актуально, — отметил он.
Комплекс будет оказывать полный спектр услуг по приёмке, переработке и хранению грузов.
В 2026 году в ТОР «Линёво» должно быть завершено строительство первой очереди предприятия ООО «Галант». Компания создает производство инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях, а также косметических средств (310 млн руб).
В 2025 году к реализации проекта планировало приступить ООО «СИББИОРЕСУРС». Осенью 2024 года компания презентовала на инвестсовете цех по производству кормов для аквакультуры. В год инвестор планирует выпускать около 2 тысяч тонн продукции. Запуск завода намечен на конец 2026 года.
ТОР «Линево» была создана в 2018 году.
