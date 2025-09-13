В Курске открыли новый военный госпиталь
Современный медицинский центр, оснащённый по последнему слову техники. Он рассчитан на 150 мест с возможностью увеличения их до 300.
Военные строители возвели административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный корпуса, инфекционное отделение, пищеблок, гаражно-складской корпус, два контрольно-пропускных пункта, прачечную, пункт дезинфекции транспорта, электроподстанцию, две вертолётные площадки. Проложены дороги, проезды, тротуары, выполнено озеленение территории.
В госпитале будут работать неврологическое, хирургическое, терапевтическое и кожно-венерологическое отделения, операционные блоки, экспресс-лаборатория. Установлено более 13 тысяч единиц оборудования, в том числе рентген-аппараты и компьютерный томограф.
Шефство над Курским госпиталем возьмет главный военный клинический госпиталь имени Н. Бурденко. На регулярной основе федеральные специалисты будут приезжать в Курск, чтобы поддерживать и обучать местных медиков. Первая команда прибудет в регион в ближайшее время.С вводом госпиталя отпадает необходимость перевозить раненых в другие регионы для проведения сложных операций.
