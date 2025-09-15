Подпишись
Российские аккумуляторы для связистов: «Оксид» поставил более 2000 батарей

Главное преимущество новых аккумуляторов — их удивительная стойкость. Они не боятся ни российских морозов, ни летней жары, стабильно работая в широком диапазоне температур. Также они устойчивы к перепадам напряжения в сети — именно то, что нужно для надёжной работы телеком-оборудования в любых условиях.

Эти батареи предназначены для аварийных источников питания на телефонных станциях, серверах и в системах оповещения. Если вдруг отключат электричество, именно они обеспечат продолжение работы критически важной инфраструктуры, сообщил Ростех.

Производство таких аккумуляторов в Новосибирске — важный шаг к технологической независимости России. Теперь у операторов связи и крупных предприятий есть надёжная отечественная альтернатива импортным аналогам, созданная с учётом российских реалий и климатических особенностей.

«Выпускаемые предприятием промышленные аккумуляторы Oxide по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, которые ранее применялись в работе телекоммуникационного оборудования. В настоящий момент у нас заключены долгосрочные контракты на поставку с ключевыми операторами связи, которые успешно исполняются», — заявил генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

Источник: rostec.ru

