Российские аккумуляторы для связистов: «Оксид» поставил более 2000 батарей
Главное преимущество новых аккумуляторов — их удивительная стойкость. Они не боятся ни российских морозов, ни летней жары, стабильно работая в широком диапазоне температур. Также они устойчивы к перепадам напряжения в сети — именно то, что нужно для надёжной работы телеком-оборудования в любых условиях.
Эти батареи предназначены для аварийных источников питания на телефонных станциях, серверах и в системах оповещения. Если вдруг отключат электричество, именно они обеспечат продолжение работы критически важной инфраструктуры, сообщил Ростех.
Производство таких аккумуляторов в Новосибирске — важный шаг к технологической независимости России. Теперь у операторов связи и крупных предприятий есть надёжная отечественная альтернатива импортным аналогам, созданная с учётом российских реалий и климатических особенностей.
«Выпускаемые предприятием промышленные аккумуляторы Oxide по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, которые ранее применялись в работе телекоммуникационного оборудования. В настоящий момент у нас заключены долгосрочные контракты на поставку с ключевыми операторами связи, которые успешно исполняются», — заявил генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.
