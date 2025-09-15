Ноутбук INFERIT Mercury, который собирают на заводе в подмосковном Фрязино, внесли в официальный реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Это значит, что теперь его могут закупать государственные учреждения и компании.

Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5, имеет 8 ГБ оперативной памяти (которые можно увеличить до 32 ГБ), SSD на 512 ГБ и 15-дюймовый экран. Весит он 1.7 кг.

Ключевой особенностью ноутбука является возможность поставки с предустановленной отечественной операционной системой «МСВСфера», разработанной подразделением «Инферит ОС». Данная ОС включена в реестр Минцифры, отличается стабильностью и интуитивно понятным интерфейсом, привычным для пользователей Windows и macOS, сообщает Министерство промышленности, инвестиций и науки РФ.

Площадь завода во Фрязино составляет 7000 кв м, что позволяет выпускать до 300 000 единиц техники и 60 000 электронных модулей ежегодно. Помимо ноутбуков, в экосистему вендора входят семь направлений, включая импортонезависимое облако и инструменты информационной безопасности.