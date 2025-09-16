Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 41
Bionysheva_Elena Модернизация

На Череповецком меткомбинате обновили главные прокатные станы

© severstal.com

На Череповецком металлургическом комбинате, основном предприятии «Северстали», завершили масштабный ремонт двух важнейших станов — 1700 и 2800, которые производят плоский лист. Всё сделано для того, чтобы оборудование работало как часы и выпускало продукцию самого высокого качества, особенно знаменитую марку высокопрочной стали POWERS.

Особое внимание было уделено ключевым механизмам, определяющим качество готовой продукции: проведена замена узлов и механизмов электродвигателей прокатных валков. Обновление оборудования обеспечит бесперебойную и устойчивую работу станов даже при максимальных производственных нагрузках.

В ремонте участвовали как свои, череповецкие специалисты, так и партнёры из Вологодской области. Это плановое обновление — часть большой программы по развитию производства, чтобы лучше выполнять запросы клиентов и делать продукцию ещё качественнее, сообщили в Северстали.

«Капитальный ремонт станов 1700 и 2800 обеспечит высокую надежность и производительность ключевых агрегатов горячей прокатки. Сегодня это особенно актуально. Несмотря на текущие рыночные условия, прокатные агрегаты работают в круглосуточном режиме. Так, за 8 месяцев 2025 года объем выпуска горячекатаного проката составляет порядка миллиона тонн, значительную долю которого составляет специализированная продуктовая линейка высокопрочных сталей POWERS (Powerhard, Powerweld), востребованная в сегменте машиностроения и строительства. Реализованный комплекс ремонтных мероприятий направлен на снижение эксплуатационных затрат и выпуск продукции, соответствующей высоким требованиям клиентов к качеству современных марок стали», — прокомментировал директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергей Добродей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: severstal.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт