На Череповецком меткомбинате обновили главные прокатные станы
На Череповецком металлургическом комбинате, основном предприятии «Северстали», завершили масштабный ремонт двух важнейших станов — 1700 и 2800, которые производят плоский лист. Всё сделано для того, чтобы оборудование работало как часы и выпускало продукцию самого высокого качества, особенно знаменитую марку высокопрочной стали POWERS.
Особое внимание было уделено ключевым механизмам, определяющим качество готовой продукции: проведена замена узлов и механизмов электродвигателей прокатных валков. Обновление оборудования обеспечит бесперебойную и устойчивую работу станов даже при максимальных производственных нагрузках.
В ремонте участвовали как свои, череповецкие специалисты, так и партнёры из Вологодской области. Это плановое обновление — часть большой программы по развитию производства, чтобы лучше выполнять запросы клиентов и делать продукцию ещё качественнее, сообщили в Северстали.
«Капитальный ремонт станов 1700 и 2800 обеспечит высокую надежность и производительность ключевых агрегатов горячей прокатки. Сегодня это особенно актуально. Несмотря на текущие рыночные условия, прокатные агрегаты работают в круглосуточном режиме. Так, за 8 месяцев 2025 года объем выпуска горячекатаного проката составляет порядка миллиона тонн, значительную долю которого составляет специализированная продуктовая линейка высокопрочных сталей POWERS (Powerhard, Powerweld), востребованная в сегменте машиностроения и строительства. Реализованный комплекс ремонтных мероприятий направлен на снижение эксплуатационных затрат и выпуск продукции, соответствующей высоким требованиям клиентов к качеству современных марок стали», — прокомментировал директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергей Добродей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- «Северсталь» построит комплекс по производству железорудны...зняющих веществ в атмосферу, так и в области декарбонизации.
- На Яковлевском горно-обогатительном комбинате «Северсталь»...сооружение сможет удалить до 80-90% загрязняющих веществ из воды.
- Этот старинный город расположен почти на одинаковом расстоянии от ... в стране. Именно на базе ЧерМК образовалась компания Северсталь.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0