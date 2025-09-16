На Череповецком металлургическом комбинате, основном предприятии «Северстали», завершили масштабный ремонт двух важнейших станов — 1700 и 2800, которые производят плоский лист. Всё сделано для того, чтобы оборудование работало как часы и выпускало продукцию самого высокого качества, особенно знаменитую марку высокопрочной стали POWERS.

Особое внимание было уделено ключевым механизмам, определяющим качество готовой продукции: проведена замена узлов и механизмов электродвигателей прокатных валков. Обновление оборудования обеспечит бесперебойную и устойчивую работу станов даже при максимальных производственных нагрузках.

В ремонте участвовали как свои, череповецкие специалисты, так и партнёры из Вологодской области. Это плановое обновление — часть большой программы по развитию производства, чтобы лучше выполнять запросы клиентов и делать продукцию ещё качественнее, сообщили в Северстали.