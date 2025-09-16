В Кузбассе открыт завод по выпуску режущего инструмента для горнодобычи и строительства
Компания «Горный инструмент» открыла в Новокузнецке Кемеровской области новый завод по выпуску режущего инструмента для горнодобывающей, строительной и дорожной отраслей. Производственная мощность предприятия за счет новой площадки выросла почти в два раза — до 2 млн изделий в год.
Инвестиции составили 510 млн рублей. Из них 330 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).
Благодаря привлечённым заемным средствам, компания приобрела современное технологическое оборудование, позволяющее выпускать режущий инструмент для проходческих комбайнов, буровых машин, траншеекопателей, дорожной и другой спецтехники. Такая техника применяется при разработке угольных шахт и рудников, добыче алмазов и других полезных ископаемых, строительства тоннелей и снятия дорожного покрытия.
Новокузнецкое предприятие увеличит объем экспортных поставок в 10 раз. Планируется, что 40% выпускаемой продукции компания будет отгружать в Беларусь, Вьетнам, Гвинею, Индию, Казахстан, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.
«Режущий инструмент — ключевой элемент работы горных машин: он разрушает уголь или горную породу. Для каждой модели спецтехники наши специалисты индивидуально разрабатывают конструкцию резца и резцедержателя. Сегодня компания выпускает сотни видов серийного и эксклюзивного инструмента, в том числе более 20 запатентованных уникальных инструментов, не имеющих аналогов в мире. Благодаря займу Фонда развития промышленности мы оснастили самым современным оборудованием новую производственную площадку, что позволит нам в перспективе удвоить выпуск продукции», — рассказал генеральный директор ООО «Горный инструмент» Сергей Прокушенко.
Среди российских потребителей производимого компанией режущего инструмента ведущие угледобывающие предприятия, в числе которых СУЭК, «Южкузбассуголь», «Распадская», «Северный Кузбасс», «Уралуголь», «Воркутауголь», «Колмар». Инструмент для строительной сферы компания поставляет ведущим российским строительным, тоннелестроительным и дорожно-строительным компаниям.
