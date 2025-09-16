Компания «Горный инструмент» открыла в Новокузнецке Кемеровской области новый завод по выпуску режущего инструмента для горнодобывающей, строительной и дорожной отраслей. Производственная мощность предприятия за счет новой площадки выросла почти в два раза — до 2 млн изделий в год.

Инвестиции составили 510 млн рублей. Из них 330 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Благодаря привлечённым заемным средствам, компания приобрела современное технологическое оборудование, позволяющее выпускать режущий инструмент для проходческих комбайнов, буровых машин, траншеекопателей, дорожной и другой спецтехники. Такая техника применяется при разработке угольных шахт и рудников, добыче алмазов и других полезных ископаемых, строительства тоннелей и снятия дорожного покрытия.

Новокузнецкое предприятие увеличит объем экспортных поставок в 10 раз. Планируется, что 40% выпускаемой продукции компания будет отгружать в Беларусь, Вьетнам, Гвинею, Индию, Казахстан, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.

«Режущий инструмент — ключевой элемент работы горных машин: он разрушает уголь или горную породу. Для каждой модели спецтехники наши специалисты индивидуально разрабатывают конструкцию резца и резцедержателя. Сегодня компания выпускает сотни видов серийного и эксклюзивного инструмента, в том числе более 20 запатентованных уникальных инструментов, не имеющих аналогов в мире. Благодаря займу Фонда развития промышленности мы оснастили самым современным оборудованием новую производственную площадку, что позволит нам в перспективе удвоить выпуск продукции», — рассказал генеральный директор ООО «Горный инструмент» Сергей Прокушенко.

Среди российских потребителей производимого компанией режущего инструмента ведущие угледобывающие предприятия, в числе которых СУЭК, «Южкузбассуголь», «Распадская», «Северный Кузбасс», «Уралуголь», «Воркутауголь», «Колмар». Инструмент для строительной сферы компания поставляет ведущим российским строительным, тоннелестроительным и дорожно-строительным компаниям.