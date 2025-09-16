ООО «СПБ» построило головной электрический катамаран проекта EFT07
ООО «Судостроительное проектное бюро» (ООО «СПБ») (г. Санкт-Петербург) построило и испытало головной электрический пассажирский катамаран проекта EFT07.
Катамаран предназначен для коммерческого использования — экскурсионных прогулок для 12 человек.
EFT07 имеет следующие преимущества: — для пассажиров более комфортная мореходность, в частности, на катамаране можно безопасно перемещаться от борта к борту по время движения без возникновения крена и дифферента судна;— для капитанов более широкий диапазон эксплуатации по погоде, на волне катамаран не доставляет дискомфорта пассажирам;— для пассажиров более тихий для прослушивания экскурсий во время движения;— для пассажиров более удобный по площади выделенного пространства и расположению кресел;— для города — экологичный, не представляет угрозы разлива топлива.
На головном судне КБ «Форсс Технологии» отработало движение от двух подвесных электрических двигателей по 18 кВт каждый, запитываемых от комплекта аккумуляторных батарей (АКБ). Для перехода между локациями при полной загрузке крейсерская скорость 20 км/ч. На экономичном ходе при проведении обзорных экскурсий при скорости 10-12 км/ч базового комплекта АКБ хватает на 4-5 часов работы. Полная зарядка АКБ осуществляется от обычной сети 220v в течение 5-6 часов.Строительство, комплектация, испытания и регистрация выполняется на собственных производственных мощностях, аккредитованных Российским Морским Регистром Судоходства — ООО «Судостроительное проектное бюро» (ООО «СПБ»), что позволяет минимизировать стоимость готового катамарана.
Комментарии 0