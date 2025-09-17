Новый корпус для высокотехнологичных производств и НИОКР построен в особой экономической зоне Москвы
В особой экономической зоне «Технополис Москва» введен в эксплуатацию современный офисно-лабораторный корпус площадью 14,7 тыс. кв. метров. Объект построен на территории индустриального парка «Руднево» — ключевой площадки для развития беспилотных авиационных систем и высокотехнологичного машиностроения.
Новый корпус станет частью комплексной экосистемы, объединяющей уникальные производства, научные лаборатории и социальные объекты. В здании разместятся научно-исследовательские лаборатории, офисные помещения и высокотехнологичные мелкосерийные производства резидентов ОЭЗ. Это создаст около 400 новых рабочих мест для специалистов высокотехнологичных отраслей.
Это уже третий объект, построенный в индустриальном парке с начала 2025 года. Общая площадь построенных в «Руднево» административно-деловых и производственных корпусов достигла 440 тыс. кв. метров. Инфраструктура парка включает летно-испытательный комплекс, опытное производство и конструкторское бюро, сообщает ОЭЗ.рф.
Проект реализован с применением передовых строительных технологий и инновационных решений, обеспечивающих максимальную эффективность эксплуатации объекта. Статус резидента ОЭЗ предоставляет компаниям значительные налоговые льготы, включая нулевую ставку по налогу на имущество, землю и транспорт, а также сниженный до 2% налог на прибыль, что способствует развитию инноваций в микроэлектронике, фармацевтике и других перспективных отраслях.
