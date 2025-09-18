Подпишись
В Волгоградской области построили зернохранилище на 22,5 тысячи тонн

В Камышине построено зернохранилище объемом до 22,5 тыс. кв.м. тонн пшеницы с привязкой к существующему элеватору. Современный комплекс из трех емкостей — силосов — предназначен для длительного хранения зерна и периодической отгрузки при переработке, перевалке и перевозке железнодорожными и автомобильными, малотоннажными судами через Волго-Донской судоходный канал или в направлении Каспийского моря.

Данный проект входит в масштабную программу развития агропромышленного комплекса Волгоградской области, одна из целей которой увеличение мощности хранения зерна до 250 тыс. тонн.

Комплекс интегрирован с уже существующим элеватором, что делает логистику зерна более эффективной.

Источник: dzen.ru

