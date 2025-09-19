Томский государственный университет начал первое в России производство важного для микроэлектроники вещества.

В Инжиниринговом химико-технологическом центре (ИХТЦ) Томского государственного университета запущено первое в России производство натрия — вещества высшей чистоты, дигидрата тартрата, критически важного для производства микроэлектроники. Проект реализован по заказу Минпромторга России для обеспечения технологического суверенитета страны.

Разработка и запуск производства стали ответом на прекращение поставок иностранного тартрата натрия в Российскую Федерацию. Это вещество используется для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в конечные устройства.

— Мощности нашей опытной установки позволяют производить несколько сотен килограммов тартрата натрия 2-водного марки «ХЧ» (химически чистый) в год. Этого объема достаточно для полного удовлетворения годовой потребности предприятий России. Данное вещество критически важно для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в конечные устройства, — пояснил директор ИХТЦ Алексей Князев.

Работа над проектом «Тартрат» была инициирована в 2024 году в рамках комплексной программы «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года» при финансовой поддержке Минпромторга России. Общий объем инвестиций в проект составил около 150 миллионов рублей. На сегодняшний день в ИХТЦ ТГУ успешно завершен третий этап работ: вещество прошло все аналитические проверки и готово к передаче промышленному партнеру, сообщили в ТГУ.

Первым потребителем отечественного продукта выступит АО «Светлана-Электронприбор» (Санкт-Петербург), которое готово внедрить тартрат натрия от ТГУ в свой технологический процесс.