Bionysheva_Elena Производство

ТГУ запустил первое в России производство дигидрата тартрата натрия для микроэлектроники

Томский государственный университет начал первое в России производство важного для микроэлектроники вещества.

В Инжиниринговом химико-технологическом центре (ИХТЦ) Томского государственного университета запущено первое в России производство натрия — вещества высшей чистоты, дигидрата тартрата, критически важного для производства микроэлектроники. Проект реализован по заказу Минпромторга России для обеспечения технологического суверенитета страны.

Разработка и запуск производства стали ответом на прекращение поставок иностранного тартрата натрия в Российскую Федерацию. Это вещество используется для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в конечные устройства.

— Мощности нашей опытной установки позволяют производить несколько сотен килограммов тартрата натрия 2-водного марки «ХЧ» (химически чистый) в год. Этого объема достаточно для полного удовлетворения годовой потребности предприятий России. Данное вещество критически важно для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в конечные устройства, — пояснил директор ИХТЦ Алексей Князев.

Работа над проектом «Тартрат» была инициирована в 2024 году в рамках комплексной программы «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года» при финансовой поддержке Минпромторга России. Общий объем инвестиций в проект составил около 150 миллионов рублей. На сегодняшний день в ИХТЦ ТГУ успешно завершен третий этап работ: вещество прошло все аналитические проверки и готово к передаче промышленному партнеру, сообщили в ТГУ.

Первым потребителем отечественного продукта выступит АО «Светлана-Электронприбор» (Санкт-Петербург), которое готово внедрить тартрат натрия от ТГУ в свой технологический процесс.

Источник: news.tsu.ru

  • Нет аватара Azimut9919.09.25 14:46:22

    Несмотря на то, что словосочетание «польза от санкций» уже стало мемом, реальная разработка и налаживание производства «химии» для микроэлектроники стало возможно только после объявления России санкций 2022-2023 годов.

    • Нет аватара DimaY19.09.25 15:15:17

      Да обидно, что при СССР этого тартрата было завались, единственно, что чаще использовали смешанную соль калия и натрия. Но вся реагентика пошла коту под хвост, по разным причинам. Плюсом многие заводы химреактивов, внезапно оказались за бугром, многие зарубежные развалились. А восстанавливать надо, но это очень сложный процесс. Так, иголкой в стог сена тыкаем. То, что очень важное направление начало оживать, что радует.

      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.09.25 16:38:25

        Для микроэлектроники очень важно получить не просто реагент,
        но реагент высочайшей чистоты. Самого реагента нужно при этом сравнительно немного — несколько сотен килограммов.

