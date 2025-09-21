Современный холодильный комплекс для хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции начал работу на территории Наро-Фоминского городского округа в Подмосковье.

Реализация проекта компанией ООО «Терра Верде» потребовала привлечения более 300 млн рублей частных инвестиций и позволила создать свыше 30 новых рабочих мест.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприятие специализируется на выращивании салатов и овощей как в открытом, так и в закрытом грунте. Ассортимент продукции включает рукколу, шпинат, латук, мангольд, восточные культуры и другие виды зелени. Новый комплекс оснащен современными системами хранения, которые поддерживают оптимальную температуру и сохраняют свежесть продукции, что позволит компании значительно увеличить объемы хранения и расширить поставки в крупные торговые сети.

По данным министерства, с начала года в регионе уже собрали 134 тонны салатов, из которых 104 тонны выращены в закрытом грунте и 30 тонн — в открытом. До конца года планируется собрать порядка 200 тонн продукции, что обеспечит круглогодичное снабжение жителей свежими овощами местного производства.