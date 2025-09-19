На АО «Тулачермет» завершено строительство новой доменной печи № 1
На предприятии АО «Тулачермет» торжественно завершен ключевой этап масштабного проекта — строительство доменной печи № 1. На данный момент объект перешел в финальную стадию: активно ведутся пусконаладочные работы и комплексные испытания оборудования.
Доменная печь № 1 — это самый современный и передовой агрегат на нашем предприятии. Он отвечает всем нормам экологической и промышленной безопасности и способен выпускать 1, 5 млн тонн чугуна в год, — сказал управляющий директор АО «Тулачермет» Сергей Дьяков.
Масштабы проекта впечатляют: в рамках строительства было смонтировано свыше 17 тысяч тонн металлоконструкций, залито 9400 кубометров бетона, проложено 295 километров кабельной продукции и установлено 2400 тонн технологического оборудования, сообщает предприятие.
