Успешное возвращение на Землю: «Бион-М» № 2 доставил живые организмы с орбиты
Спускаемый аппарат биологического спутника «Бион-М» № 2 успешно приземлился. Космический аппарат был запущен с Байконура 20 августа и провел на орбите 30 суток, после чего вернулся на Землю.
На борту «Биона-М» № 2 находилась мыши, насекомые, растения и микроорганизмы. Все они стали участниками десятков экспериментов, изучавших влияние невесомости, радиации и других факторов долговременного космического полета на живые организмы, сообщает Роскосмос.
После приземления их отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях. Полученные данные имеют фундаментальное значение для подготовки длительных космических экспедиций.
