Российский производитель электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eStation Standard.

Поставки зарядных станций клиентам начнутся в конце 2025 года. Новинки разработаны для городских условий с ограниченной выделенной мощностью. Среднее время зарядки на них составляет около двух часов.

«Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eStation Standard», — сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Sitronics Electro, модели eStation Pro и eStation Standard обладают высокой степенью локализации и внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Это позволяет закупать их в рамках федеральной программы субсидирования инфраструктуры для электромобилей.