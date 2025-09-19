MAX
Великоросс Электроника, электротехника и приборы

Российский производитель электрозарядной инфраструктуры начал выпуск новых моделей зарядных станций

© tass.ru

Российский производитель электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eStation Standard.

Поставки зарядных станций клиентам начнутся в конце 2025 года. Новинки разработаны для городских условий с ограниченной выделенной мощностью. Среднее время зарядки на них составляет около двух часов.

«Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eStation Standard», — сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Sitronics Electro, модели eStation Pro и eStation Standard обладают высокой степенью локализации и внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Это позволяет закупать их в рамках федеральной программы субсидирования инфраструктуры для электромобилей.

Источник: tass.ru

