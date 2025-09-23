На Енисее начал работу новый дизельный земснаряд проекта Ц490ДМ1
Дизельный земснаряд проекта Ц490ДМ1 производительностью 500 куб. м/час пополнил флот Администрации «Енисейречтранс».
Он предназначен для разработки, транспортирования и укладки грунта гидравлическим способом при дноуглубительных работах.
Земснаряд поможет устранить лимитирующие участки и обеспечить гарантированные глубины для движения судов по востребованным маршрутам на внутренних водных путях.
Напомним, судно построено на Цимлянском судомеханическом заводе по программе льготного лизинга. Проект Ц490ДМ1 оснащен фрезерным и гидравлическим рыхлителем и подходит для разработки грунтов на глубине от 1 до 12 м.
Применятся система NoniusCSD, которая осуществляет оперативный учёт производительности земснаряда, контроль положения судна в реальном времени, удалённый контроль технологического процесса.
Мощность привода главного насоса — 746 кВт
Производительность по воде — 3 тыс. куб. м/ч
Подготовительные работы по грунту — 500 куб. м/ч
