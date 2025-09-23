MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 16
Katamaran Судостроение и судоходство

На Енисее начал работу новый дизельный земснаряд проекта Ц490ДМ1

Дизельный земснаряд проекта Ц490ДМ1 производительностью 500 куб. м/час пополнил флот Администрации «Енисейречтранс».

© morflot.gov.ru

Он предназначен для разработки, транспортирования и укладки грунта гидравлическим способом при дноуглубительных работах.

Земснаряд поможет устранить лимитирующие участки и обеспечить гарантированные глубины для движения судов по востребованным маршрутам на внутренних водных путях.

Напомним, судно построено на Цимлянском судомеханическом заводе по программе льготного лизинга. Проект Ц490ДМ1 оснащен фрезерным и гидравлическим рыхлителем и подходит для разработки грунтов на глубине от 1 до 12 м.

Применятся система NoniusCSD, которая осуществляет оперативный учёт производительности земснаряда, контроль положения судна в реальном времени, удалённый контроль технологического процесса.

Мощность привода главного насоса — 746 кВт

Производительность по воде — 3 тыс. куб. м/ч

Подготовительные работы по грунту — 500 куб. м/ч

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: morflot.gov.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт