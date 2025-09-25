В Воронеже на предприятии «Воронежсельмаш», входящем в «Коблик Групп», при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП) запущено производство новых моделей зерноочистительного и зерносушильного оборудования. За счет запуска новых линеек и перезапуска модернизированного производства общие мощности завода увеличились в 1,5 раза — до 200 единиц техники в год.

Объем инвестиций в обновление производства превысил 700 млн рублей, из которых 350 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

Компания разработала и начала промышленный выпуск высокоэффективной зерносушилки SDS250. Эта уникальная для России разработка способна бережно доводить влажность дражированных семян до оптимального уровня при производительности до 250 тонн в час, что улучшает их всхожесть и защиту от болезней. Кроме того, начато производство двух новых моделей зерноочистительного оборудования. Сепаратор SB120 предназначен для предварительной и первичной очистки широкого спектра культур от крупных сорных примесей в объеме до 120 тонн в час. Новый сепаратор U160 позволяет проводить тонкую, вторичную очистку от мелких и легких примесей с производительностью до 160 тонн в час.

Развитие производства стало ответом на возросший спрос аграриев и уход с рынка части иностранных производителей. По экспертным данным, до 20% российского рынка такой техники еще занимает импорт. Выход предприятия на проектную мощность позволит в перспективе полностью отказаться от зарубежных аналогов. Оборудование изготавливается преимущественно из отечественных компонентов, а уровень локализации по большей части техники превышает 90%.

Такое оборудование критически важно для аграриев: оно позволяет отделить отходы, откалибровать зерно для семенного материала и пищевых целей, а также довести до необходимой влажности зерно, семена подсолнечника и сои. Благодаря очистке, сушке и правильному хранению зерно не портится, не слеживается и на нем не образуется плесень. Технологические линии разрабатываются индивидуально с учетом климата региона и типа перерабатываемой культуры.

Покупателями оборудования являются крупные предприятия агропромышленного комплекса, включая холдинги «ЭФКО», «Мираторг», «Содружество» и другие, сообщили в ФРП.

В целом, «Коблик Групп» при участии ФРП реализует пять проектов в Воронежской и Смоленской областях. Общие инвестиции по ним превышают 4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей предоставлено Фондом развития промышленности. Эти проекты направлены на увеличение выпуска не только зерносушильного и зерноочистительного оборудования, но и транспортной техники, силосов для элеваторов, а также прицепной техники.