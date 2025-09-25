Корпорация «Росатом» синхронно отгрузила два корпуса реакторов ВВЭР-1200 с заводов «Ижора» в Санкт-Петербурге и «Атоммаш» в Волгодонске. Синхронная выдача случилась впервые за историю.

Реакторы предназначены на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и «Аккую» в Турции. В Египте корпорация возводит станцию с четырьмя энергоблоками мощностью в 1200 МВт каждый, она располагается в 350 км от Каира. Вторая станция возводится на южном побережье Турции. Турецкая станция так же спроектированна на четыре энергоблока с реакторами поколения 3+ ВВЭР-1200, общая мощность станции составит 4800 МВт.

Обе станции возводятся дочерней компанией корпорации АО «Аккую Нуклеар». Это дополняет налоговый бюджет страны от международной деятельности и развивает внутреннее производство комплектующих и сопутствующих работ.

Чехлы от реакторов оформили в стиле Гжель и Хохлома. Так же ли раскрашены реакторы мы не знаем, но процесс передачи зрелищный. Фото РБК.

Источник Russian Heroes.