Х5 объявила об открытии нового распределительного центра в Калининградской области — логистического комплекса площадью 26,5 тыс. м2 в Гурьевском городском округе.

Пропускная способность центра составляет 1,6 тыс. палетомест в сутки, мощности позволяют разместить более 5 тыс. наименований позиций.

В составе комплекса построены сухой склад, охлаждаемые и морозильные камеры, помещения административно-бытового блока и пр.

В ближайшее время будет запущена фабрика-кухня площадью 2 тыс. м2. Это первый качественный мультитемпературный складской центр в Калининградской области.

«"Распределительный центр оснащён современными холодильными и морозильными камерами с широким диапазоном температурных режимов — от глубокой заморозки до хранения термочувствительных товаров. Главное преимущество — использование природного хладагента CO2, что позволяет значительно снизить энергозатраты», — прокомментировала генеральный директор ГК «Ориентир» (девелопер) Елена Бабенко.

Открытие распределительного центра — важный шаг в укреплении логистической инфраструктуры в Калининградской области. Сегодня в регионе уже работают более 150 «Пятёрочек» и 24 супермаркета «Виктория», сообщила исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятёрочка» Дарья Осиновская.

Запуск объекта будет способствовать развитию сети и укреплению позиций компании. Мощности складского комплекса позволяют обслуживать порядка 300 магазинов.

В числе поставщиков нового комплекса — более 50 калининградских компаний.

По итогам 2025 года ожидается введение в эксплуатацию рекордных 7,6 млн м2 складов, сообщал ранее «ДП». Заявленный объём при этом вдвое превышает показатели за 2024 год. А в 2026-м ввод оценивается на уровне 6 млн м2, заявлял партнёр консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко.