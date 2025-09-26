Разработчик отечественной вычислительной техники «Гравитон» и разработчик ИИ-ускорителей LinQ «ХайТэк» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе отечественных ускорителей искусственного интеллекта LinQ. Партнерство охватывает создание ИИ-решений для критически важных отраслей экономики.

Одной из основных характеристик совместных разработок станет увеличенный уровень защищенности создаваемых решений. Программные комплексы будут соответствовать российским требованиям в области информационной безопасности и пройдут процесс регистрации в реестре отечественного ПО.

Совместные решения могут послужить основой для реализации прикладных задач как среднесрочных, так и долгосрочных планов в различных отраслях экономики, включая медицину и финансовый сектор. В качестве приоритетных направлений будут выделены системы видеоаналитики для защиты критически важных объектов, решения для автономного транспорта, комплексы для «безопасного города», а также промышленные системы мониторинга и экологического контроля.

Компании уже работали вместе для создания ИИ-решений. Так, на форуме «Микроэлектроника 2025» компании представили совместно разработанный ПАК LinQ HPC — первую отечественную ИИ-систему с рекордной производительностью 1920 TOPS (1,92 квадриллиона операций в секунду). Ранее, летом 2025 года, был выпущен универсальный комплекс GraLinQ AI для критически важных сфер. Партнерство компаний активно развивается и после официального подписания соглашения выйдет на качественно новый уровень интеграции. Это создаст возможности для ускорения совместных разработок и выхода на международные рынки высоких технологий.

«Наша производственная база и опыт создания промышленных систем в сочетании с передовыми ИИ-технологиями „ХайТэк“ открывают новые возможности для цифровизации ключевых отраслей экономики. Особенно важно, что мы создаем отечественные решения, ведущие к цифровому суверенитету, — от микросхем до программного обеспечения. Это дает нашим заказчикам уверенность в долгосрочной поддержке и развитии внедренных систем», — комментирует Станислав Ткачев, генеральный директор ООО «Новый Ай Ти Проект».

«Это партнерство позволит нам максимально эффективно использовать потенциал наших ускорителей LinQ в составе готовых к внедрению решений. Мы видим растущий спрос на защищенные ИИ-системы, особенно в сферах, где критически важны надежность и информационная безопасность. Совместная работа с „Гравитон“ даст нам возможность быстрее выводить на рынок проверенные решения, которые действительно решают задачи российских предприятий и ведомств», — отмечает Андрей Панков, генеральный директор «ХайТэк».