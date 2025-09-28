В Тюмени открылся новый корпус областной больницы № 19. В регионе успешно реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения не только в городах, но и в сельской местности в рамках реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Только за 2024 год в рамках программы модернизации установлено 101 единица современного медицинского оборудования, приобретено 17 санитарных автомобилей. Построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Благодаря этим изменениям более 20 тыс. жителей получили доступ к медицинской помощи в новых условиях. В планах на 2025 год — открытие поликлиники в р.п. Богандинский, установка 129 единиц медицинского оборудования и приобретение 34 санитарных автомобилей. Запланировано возведение 19 ФАПов, двух поликлиник и четырёх врачебных амбулаторий.

На сегодняшний день в Тюменской области функционирует 12 областных больниц, в структуру которых входят 10 районных и 13 участковых, одна из них № 19.

В новом медицинском корпусе областной больницы № 19 на Авторемонтной, построенном с нуля, появились современные кабинеты и оборудование, включая флюорографический кабинет. Ранее на этом месте находились гараж и газовая труба. Строительство началось 27 мая и было успешно завершено 30 июля. Корпус рассчитан на обслуживание 50 тыс. пациентов Тюменского района.

Больница — это множество амбулаторий, но пациенты, которые прикреплены к ФАПам и амбулаториям, зачастую нуждаются в помощи узких специалистов. Они приезжали в Тюмень на Авторемонтную, где были стеснённые условия и дефицит площадей. Строительство нового здания площадью 1 тысяча квадратных метров решит вопрос и мы сможем достойно и комфортно оказывать узкоспециализированную медицинскую помощь нашим пациентам.

Медицинская помощь в больнице оказывается 145 тыс. жителей, из них 32 тыс. детей. В структуру учреждения входят 68 объектов, включая поликлиники, ФАПы, амбулатории. Также три мобильных комплекса выезжают и ведут прием. 50 медавтомобилей действуют на территории Тюменского района и обслуживают население на территории в 150 км.

Также областной системе здравоохранения действует 50 врачебных амбулаторий и 654 фельдшерско-акушерских пункта, они тоже обновляются.

Врачебную амбулаторию открыли после капитального ремонта в с. Червишево Тюменского муниципального округа.

Червишевская амбулатория будет обслуживать девять населённых пунктов, а это более семи тысяч человек. Здесь созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи: ведут приём терапевты, педиатры, врач УЗИ, работают стоматологический кабинет, дневной стационар, флюорограф и кабинеты ранней диагностики. Консультации ведущих специалистов стали доступнее благодаря возможностям телемедицины. Капитальный ремонт был проведён в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь.

Новый ФАП открыли в Голышмановском округе.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Голышмановском муниципальном округе. Он будет обслуживать население деревни Земляной и соседней Бровановой. ФАП готов принять до 15 человек в смену, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Новый ФАП открыли в селе Новотравное Ишимского округа.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Ишимском округе в селе Новотравное. Своевременная первая помощь, плановый осмотр, вакцинация, советы фельдшера — это и есть то самое первичное звено, которое держит на себе всю систему здравоохранения. Учреждение оснащено современными системами коммуникации — фельдшер сможет быстро получить телеконсультацию из города или вызвать бригаду, если потребуется.

Новый ФАП открылся в селе Новолокти Ишимского округа.

Новый ФАП открылся в с. Новолокти Ишимского муниципального округа. Медицинское учереждение будет обслуживать 882 человека. В распоряжение работников фельдшерско-акушерского пункта поступили дефибриллятор, электрокардиограф, экспресс-анализаторы для определения уровня холестерина, глюкозы и гемоглобина в крови, кислородный концентратор и многое другое. За последние три года в Ишимском муниципальном округе появилось 12 модульных ФАПов.

Новый ФАП открыли в Упоровском округе.

Новый ФАП заработал в д. Черной Упоровского муниципального округа. В медучреждении смогут получать помощь почти 700 жителей населённого пункта. Площадь модульного здания составляет чуть более 80 кв. метров. На них разместилис: кабинеты приема фельдшера, раннего выявления заболеваний, процедурный и санитарная комната. Прием будет вести молодой фельдшер Данила Зольников. При проведении профилактических мероприятий в модульном ФАПе также сможет работать выездная бригада специалистов.

ФАП открыли в селе Семёново Заводоуковского округа.

Модульный ФАП открыли в с. Семеново Заводоуковского округа 2 июля. Он построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Само здание более 80 квадратных метров. Обустроено несколько кабинетов, имеются санитарные комнаты, установлены два кондиционера, которые, конечно, создают комфортные условия и для работы медиков, и самих пациентов, а ещё позволяют поддерживать температуру для хранения препаратов. Здесь совсем скоро заработает и аптека. Местные жители смогут приобретать лекарства и под заказ.

Ещё больше новостей по теме:

— В Тюменской области модернизируется первичное звено здравоохранения