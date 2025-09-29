MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 32
Машиностроительный завод BONUM™ ⇒ Производство

Завод БОНУМ доработал полуприцеп-цистерну для перевозки воды

В некоторых регионах сейчас особенно остро стоит вопрос с обеспечением водой.

Люди нуждаются в стабильных поставках, а значит важна техника, которая позволит доставлять большие объёмы быстро, безопасно и без перебоев.

На заводе БОНУМ мы прислушались к этим потребностям и доработали текущую модель полуприцепа-цистерны, сделав её максимально удобной для перевозки воды.

Что важно:

• Цистерна сохраняет воду в жидком состоянии даже в холодное время года благодаря теплоизоляции.

• Конструкция выполнена на базе проверенной линейки цистерн БОНУМ с использованием надежных комплектующих.

• Объём и конфигурация подбираются под конкретные задачи перевозчиков — от коммунальных служб до предприятий.

Мы понимаем: вода — это не просто ресурс, это то, без чего невозможно жить.

Поэтому наша задача — дать людям уверенность, что необходимая помощь приедет вовремя. БОНУМ — техника во благо людей.

*только для технической воды

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт