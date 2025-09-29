В некоторых регионах сейчас особенно остро стоит вопрос с обеспечением водой.

Люди нуждаются в стабильных поставках, а значит важна техника, которая позволит доставлять большие объёмы быстро, безопасно и без перебоев.

На заводе БОНУМ мы прислушались к этим потребностям и доработали текущую модель полуприцепа-цистерны, сделав её максимально удобной для перевозки воды.

Что важно:

• Цистерна сохраняет воду в жидком состоянии даже в холодное время года благодаря теплоизоляции.

• Конструкция выполнена на базе проверенной линейки цистерн БОНУМ с использованием надежных комплектующих.

• Объём и конфигурация подбираются под конкретные задачи перевозчиков — от коммунальных служб до предприятий.

Мы понимаем: вода — это не просто ресурс, это то, без чего невозможно жить.

Поэтому наша задача — дать людям уверенность, что необходимая помощь приедет вовремя. БОНУМ — техника во благо людей.

*только для технической воды