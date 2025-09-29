Завод БОНУМ доработал полуприцеп-цистерну для перевозки воды
В некоторых регионах сейчас особенно остро стоит вопрос с обеспечением водой.
Люди нуждаются в стабильных поставках, а значит важна техника, которая позволит доставлять большие объёмы быстро, безопасно и без перебоев.
На заводе БОНУМ мы прислушались к этим потребностям и доработали текущую модель полуприцепа-цистерны, сделав её максимально удобной для перевозки воды.
Что важно:
• Цистерна сохраняет воду в жидком состоянии даже в холодное время года благодаря теплоизоляции.
• Конструкция выполнена на базе проверенной линейки цистерн БОНУМ с использованием надежных комплектующих.
• Объём и конфигурация подбираются под конкретные задачи перевозчиков — от коммунальных служб до предприятий.
Мы понимаем: вода — это не просто ресурс, это то, без чего невозможно жить.
Поэтому наша задача — дать людям уверенность, что необходимая помощь приедет вовремя. БОНУМ — техника во благо людей.
*только для технической воды
