С 29 сентября по 1 октября в Минском выставочном центре проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь». На стенде Тульской области представили уникальную отечественную разработку — программно-аппаратный комплекс АБ-400(аудиобейдж). Он разработан технологическим партнеромГоскорпорации Ростех, компанией «Октава ДМ».

АБ-400— это миниатюрный интеллектуальный комплекс, который автономно записывает речь в высоком качестве. Устройство способно преобразовывать аудио в текст и находить ключевые слова. Аудиобейдж помогает бизнесу проводить речевую аналитику и решать конфликтные ситуации при общении сотрудников с клиентами и партнерами.

Аудиобейдж поможет улучшить качество сервиса в различных сферах: гражданские авиаперевозки, туризм, ретейл, а также в любой другой индустрии, где коммуникации с клиентами и партнерами являются неотъемлемой частью бизнес-процесса.

Также на стенде все желающие могут протестировать новейшие разработки тульских инженеров — микрофоны и радиосистемы. Среди них:

· МД-307 — концертный микрофон для сцены и студии;

· МК-207 — универсальный конденсаторный микрофон для живых выступлений;

· ЖУК — беспроводная петличная система для записи спикеров;

· OWS-U2200 — первая отечественная радиосистема с QPSK-модуляцией, True Diversity, IR-синхронизацией и каскадированием до 4-х приемников;

· МКЭ-230-2 — двунаправленный USB-микрофон для записи диалогов.

Кроме того, представлена линейка цифровых слуховых аппаратов НОТА. Эти модели оснащены многочастотной обработкой звука (6-16 каналов) и адаптивными алгоритмами для различных степеней тугоухости.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что Тульская область — мощный индустриальный регион.

«Мы не первый раз участвуем в „Иннопроме“. На этот раз мы привезли не просто микрофоны, а многопрофильные продукты, которые меняют подход к звуковым технологиям и открывают новые горизонты для профессионалов. Сегодня наша главная цель — развитие отрасли и создание успешного примера импортозамещения в отечественной промышленности», — сказала Любовь Стальнова.

Выставка «Иннопром. Беларусь» стала важной стратегической платформой для демонстрации передовых технологий, обсуждения промышленного сотрудничества и установления деловых контактов. Участники тульской делегации также презентовали экономический потенциал региона и провели переговоры с представителями других областей по вопросам межрегиональной кооперации.