Северсталь и ПАЛФИНГЕР представили обновлённую линейку грейферов
Ключевые узлы грейферов изготовлены из высокопрочных сталей POWERS, что гарантирует стабильную работу оборудования, надежность и устойчивость к низким температурам.
С-26 — лесозаготовительный грейфер для форвардерных манипуляторов
- Рабочая нагрузка на захват — до 4 тонн
- Раскрытие — до 1600 мм
- Челюсти и траверса из сталей Powerweld 690 и Powerform 700
СVG-43 — лесозаготовительный грейфер для гидроманипуляторов
- Масса 250 кг
- Площадь захвата 0,4 м²
- Грузоподъёмность до 5 тонн
- Ключевые элементы модели из стали Powerform 700
RG-25 — ломозаготовительный грейфер
- Шестилепестковый захват
- Идеален для работы с металлоломом
- Работает при экстремально низких температурах
- Узлы из стали Powerform 500
Комментарии 1