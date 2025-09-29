MAX
Великоросс Производство

Северсталь и ПАЛФИНГЕР представили обновлённую линейку грейферов

Ключевые узлы грейферов изготовлены из высокопрочных сталей POWERS, что гарантирует стабильную работу оборудования, надежность и устойчивость к низким температурам.

С-26 — лесозаготовительный грейфер для форвардерных манипуляторов

  • Рабочая нагрузка на захват — до 4 тонн
  • Раскрытие — до 1600 мм
  • Челюсти и траверса из сталей Powerweld 690 и Powerform 700

СVG-43 — лесозаготовительный грейфер для гидроманипуляторов

  • Масса 250 кг
  • Площадь захвата 0,4 м²
  • Грузоподъёмность до 5 тонн
  • Ключевые элементы модели из стали Powerform 700

RG-25 — ломозаготовительный грейфер

  • Шестилепестковый захват
  • Идеален для работы с металлоломом
  • Работает при экстремально низких температурах
  • Узлы из стали Powerform 500

  • Badassgoliath Badassgoliath29.09.25 17:56:22

    Нужная в городском хозяйстве вещь, для уборки всякого хлама.

