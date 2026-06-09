Лидер российского грузового машиностроения расширил линейку строительной техники, представив новый автобетоносмеситель модели 581425 на шасси КАМАЗ-65951. Новинка была презентована в рамках Международной специализированной выставки CTT EXPO/COMvex-2026 в Москве.

Автобетоносмеситель 581425 на базе шасси КАМАЗ-65951 (8×4) предназначен для комплексной работы с бетонной смесью — её транспортировки, перемешивания в пути и выгрузки на объекте. Данная спецтехника широко применяется в жилищном и промышленном строительстве, а также при возведении объектов гражданской инфраструктуры. Ключевой особенностью новинки стал вместительный барабан объёмом 12 куб. метров, позволяющий перевозить значительные объёмы бетонной смеси за один рейс, что существенно повышает эффективность работы на строительных площадках.

В основе спецтехники — высокотехнологичное шасси нового поколения КАМАЗ-65951 (8×4), оно создано с применением самых современных конструкторско-технологических решений и по ряду показателей превосходит лучшие мировые аналоги. Обновлённая кабина на четырёхточечной пружинной подвеске обеспечивает повышенный комфорт водителя. Особенностью модели является усиленная рама и ведущие мосты, рассчитанные на осевую нагрузку 16 тонн.

Автомобиль построен на новой санкционно устойчивой компонентной базе и комплектуется современным экономичным двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 483 л.с. и механической 16-ступенчатой коробкой передач.