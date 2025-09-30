Сектор агропромышленного производства не остается без внимания инженеров Grunwald. Сегодня Калининградский завод делает следующий шаг в своей стратегии развития направления агротранспорта и сельхоз оборудования — представлен полуприцеп модели Gr.LS для перевозки живого скота: свиней, овец, коз и КРС.

Полуприцеп адресован в первую очередь товарным свинокомплексам и предприятиям-производителям свинины. В 2025 году ожидаемый объём производства свинины в сельхозпредприятиях России может составить 5,95 млн т в живом весе. Россия полностью обеспечивает себя свининой и направляет на экспорт около 7% продукции. Еще в 2024 году общий экспорт мяса из России приблизился к 800 тыс. т., а с учетом готовой мясной продукции — 870 тыс. т. Основным драйвером этих цифр стала продукция свино- и птицеводства. Для обеспечения столь масштабных грузопотоков необходим соответствующий транспортный комплекс и в отрасли востребованы современные транспортные решения.

Модель Grunwald Gr.LS отличается не только высокой прочностью и привлекательной собственной массой, но и самым современным функциональным насыщением, высокой биобезопасностью, оптимальной скоростью загрузки и выгрузки животных.

Кузов полуприцепа — самонесущий фургон, выполненный из запатентованных алюминиевых профилей с элементами из нержавеющей стали. Внутри фургона три грузовых этажа, второй и третий подвижные и управляются при помощи гидравлической системы. За раз полуприцеп можешь транспортировать до 212 товарных свиней. Возможна перевозка товарных свиней на 3 этажах и перевозка хряков или свино-маток в 2 этажа. Полезная площадь пола составляет 95 кв.м.

Управление гидравликой осуществляется с удобно расположенных пультов. Для размещения животных на каждом этаже предусмотрены отдельные отсеки с ограждениями, система освещения, принудительная вентиляция воздуха и общая поильная система с водяным баком на 300 литров. Задние ворота многосекционные с поочередным закрываем секций по этажам.

Все применяемые решения обоснованы практикой перевозки животных и соответствуют самым современным логистическим и санитарным требованиям. Добиться этого удалось путем привлечения к разработке продукта профильных специалистов с четким пониманием специфики и собственным опытом работы.

Всё это делает модель Gr.LS перспективным транспортным средством, способным поддержать высокие стандарты отрасли и обеспечить необходимые транспортные возможности.