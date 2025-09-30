MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 29
Виталий Архиреев Транспорт, спецтехника и логистика

В Беларуси представлены битопливные Lada Largus (АВТОВАЗ+АТС АВТО)

Сегодня в Беларуси прошла локальная премьера Ларгусов CNG в современной импортозамещенной версии. Эта машина способна потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан).

Событие не является частью выставки ИННОПРОМ.

Largus CNG производится партнером АВТОВАЗа — фирмой АТС-Авто (г. Тольятти).

В Беларуси газомоторные Ларгусы будут продавать через официальных дилеров Lada. Показали сразу пятиместный универсал и грузовой фургон.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт