В Беларуси представлены битопливные Lada Largus (АВТОВАЗ+АТС АВТО)
Сегодня в Беларуси прошла локальная премьера Ларгусов CNG в современной импортозамещенной версии. Эта машина способна потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан).
Событие не является частью выставки ИННОПРОМ.
Largus CNG производится партнером АВТОВАЗа — фирмой АТС-Авто (г. Тольятти).
В Беларуси газомоторные Ларгусы будут продавать через официальных дилеров Lada. Показали сразу пятиместный универсал и грузовой фургон.
