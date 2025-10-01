В Карелии открылся новый детский сад на 300 мест
30 сентября, в поселке Калевала открыли новый детский сад.
Ребята будут ходить в современное здание со светлым ремонтом, заниматься в просторных спортивном и музыкальном залах. На территории садика также предусмотрена спортивная площадка.Известно, что в детском саду работает команда из 45 высококлассных специалистов. За последние годы открылось более 15 садов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Детский сад на 230 мест гостеприимно распахнул свои двери для детишек посёлка Терема Сосновского района.
- Новый гостиничный комплекс «Заонежье» появился в деревне К...ещения семей с детьми. Сумма инвестиций составила 69 миллионов рублей.
- В посёлке Могзон Забайкальского края открылся крупный образовательный ...троительство и оборудование комплекса обошлось в 1,6 млрд рублей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0