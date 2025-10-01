MAX
В Карелии открылся новый детский сад на 300 мест

30 сентября, в поселке Калевала открыли новый детский сад.

Ребята будут ходить в современное здание со светлым ремонтом, заниматься в просторных спортивном и музыкальном залах. На территории садика также предусмотрена спортивная площадка.Известно, что в детском саду работает команда из 45 высококлассных специалистов. За последние годы открылось более 15 садов.

