«Терминаторы» для фронта: армия получает усиленные БМПТ
Ростех отправляет в войска новую партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), которых за их мощь прозвали «Терминаторами». Поставка приурочена ко Дню Сухопутных войск России.
Эти машины — не просто свежие копии с конвейера. Конструкторы «Уралвагонзавода» серьезно их доработали, прислушавшись к опыту спецоперации. В машинах 2025 года увеличили количество динамической защиты и установили дополнительную броню на борта. Теперь все БМПТ с завода выходят оснащенными противодронными решетками и комплексами радиоэлектронной борьбы — это прямой ответ на вызовы современного поля боя.
Опыт применения показал, что БМПТ одинаково эффективно работают как в паре с танками, расчищая им путь, так и самостоятельно, выполняя роль штурмовой единицы. Фактически, это уже машины нового поколения — более живучие и лучше приспособленные к реалиям сегодняшних сражений, сообщили в Ростехе.
